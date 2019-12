Poglejte, kako so Hrvati aretirali razvpitega kriminalca #video

Hrvaška policija je danes objavila posnetek aretacije 47-letnega moškega, ki ga sumijo, da je pred mesecem dni v Omišu ubil Karmelina Fistanića. Policisti so v stanovanju osumljenega Stipeta Ringwalda v Šibeniku našli prepovedano drogo in strelivo. V povezavi z umorom Fistanića so policisti pridržali še dva moška.

Možje v modrem so v povezavi z umorom 38-letnega Karmelina Fistanića v četrtek v Naklicah blizu Omiša pridržali 34-letnega Jerka Pirića, v Omišu 46-letnega Vlada Zolota, v okolici Šibenika pa so aretirali 47-letnega Stipeta Ringwalda.

Kot je pojasnil Ante Marković s splitsko-dalmatinske policijske uprave je novinarjem pojasnil, da so v Ringwaldovem stanovanju našli 42,3 grama kokaina, 125 gramov hašiša, 9,35 grama amfetamina ter 41 kosov streliva. V kriminalisti preiskavi so poleg policistov sodelovali tudi pripadniki hrvaške varnostno-obveščevalne agencije SOA.

V 38-letnika izstrelil šest nabojev

Trojica aretiranih je osumljena umora. Policisti so ugotovili, da se je 47-letni Ringwald po predhodnem dogovoru ter s pomočjo Pirića in Zolota 9. novembra popoldne v okolici Omiša na ukradenem motorju približal vozilu, v katerem sta bila moški in ženska, in s strelnim orožjem ustrelil 38-letnega Fistanića.

Ker kriminalistična preiskava še poteka, na policiji za zdaj ne dajejo informacij o motivu za umor. Hrvaški mediji so poročali, da je pokojni Fistanić s svojim dekletom sedel v svojem volkswagnu, ko se je mimo pripeljal Ringwald in vanj izstrelil šest nabojev.