Zaokrožil posnetek, ljudje se sprašujejo: je redar zaspal med službo? #video

Na Facebooku je zaokrožil posnetek, ki prikazuje, kako naj bi redar na območju Vrhnike med službo spal. Omenjeni posnetek je med uporabniki naletel na mešane odzive. Nekateri komentatorji so se strinjali, da je bolje, da redar spi, kot da ljudem deli kazni, drugi pa so ugibali, da je verjetno zaspal v času malice.

Na Facebooku je zaokrožil posnetek, ki kaže, da naj bi si redar na dolžnosti vzel nekaj minut za popoldanski spanec. Mimoidoči očividec je dejanje posnel in ob tem dejal: "Takole današnji redarji delajo. Vidite ga, kako spi."

Uporabniki: Bolje da spi, kot da deli kazni

Pod posnetkom so se nato zvrstili različni komentarji. Nekateri uporabniki Facebooka so menili, da je bolje, da redar spi, kot da deli kazni. Nekateri so ugibali, da je verjetno zaspal v času malice, spet drugi pa so dejanje snemalca kritizirali, češ da bi lahko uslužbencu z objavo posnetka nakopal težave, ki bi ga lahko celo stale zaposlitev.

"Ko si tole objavil, si mogoče pomislil, da ima (redar, op. p.) kakšna usta doma za nahraniti in mogoče plačati kakšno položnico za preživetje?" je zapisal eden od komentatorjev in poudaril, da bi lahko redar zaradi objave posnetka izgubil službo.

"Koliko ljudi je ob službo, ker zaradi točk izgubijo izpit?

Uporabnik, ki je posnetek objavil, pa se ni dal motiti in je uporabniku odgovoril z vprašanjem, koliko ust je vsak mesec lačnih zaradi položnic, ki jih vozniki dobijo zaradi meritev hitrosti na cestah, kjer so omejitve popolnoma neživljenjske. "In koliko ljudi je ob službo, ker zaradi točk izgubijo izpit? Ne podpiramo prehitre vožnje," je zapisal in med drugim dejal, da je treba na zadevo pogledati še z drugega zornega kota.

Na medobčinski inšpektorat in redarstvo smo naslovili vprašanja, ali so seznanjeni z omenjenim posnetkom, ali lahko verodostojnost posnetka potrdijo in ali bodo zoper spečega redarja sprejeli kakšen ukrep, če je ta predviden. Odgovore še čakamo, objavili jih bomo, ko jih prejmemo.