V Nemčiji eksplodiralo v stanovanjskem bloku: en človek umrl, najmanj 25 ranjenih #video

Bei der #Explosion wurden 25 Bewohner zum Teil schwer verletzt. Im Polizeirevier Harz in Halberstadt wurde ein Einsatzstab eingerichtet. Gegenwärtig werden der Unglücksbereich weiträumig abgesperrt und weitere Bewohner evakuiert.

Eksplodiralo je nekaj minut pred 9. uro zjutraj v petnadstropnem stanovanjem bloku v nemškem mestu Blakenburg v zvezni deželi Saška-Anhalt. Kot je razvidno s fotografij, je eksplozija odjeknila v prvem nadstropju.

Število žrtev bi lahko še naraslo

Po zadnjih informacijah je v eksploziji en človek umrl, najmanj 25 ljudi je ranjenih. Uwe Becker, tiskovni predstavnik tamkajšnje policije, je za medije dejal, da trenutno ne morejo oceniti, koliko ljudi se je ob eksploziji poškodovalo. "Žal ne moremo potrditi števila žrtev, lahko bi jih bilo več," je povedal.

Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Blankenburg / Harz. Ein Toter, rund 20 Verletze.

Ni znano, zakaj in kako je prišlo do eksplozije

Na kraju dogodka so reševalne službe, gasilci in policija. Hudo poškodovane stanovalce so z reševalnimi helikopterji odpeljali v bolnišnico. Preostale ekipe na lokaciji pa so medtem poskušale čim več prebivalcev prepeljati na varno. Evakuiran je bil tudi bližnji vrtec, po podatkih policije pa nihče izmed otrok v nesreči ni bil poškodovan.

Kinder in dem anliegenden Kindergarten und der Grundschule wurden evakuiert.

Na kraju nesreče je prispela tudi inženirska služba, ki preverja ali je možen varen vstop v stanovanjsko stavbo. Sicer pa se mesto Blankenburg nahaja približno 70 kilometrov stran od Magdeburga, sicer glavnega mesta nemške dežele Saška-Anhalt. V njem živi nekaj več kot 20 tisoč prebivalcev.