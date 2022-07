Poglejte, kako se je končal sprehod po Splitu #video

Uporabnica družbenega omrežja TikTok je želela objaviti utrinek s svojega dopusta v Splitu. Čeprav vse ni šlo po načrtu, saj je med snemanjem zakorakala naravnost v vodnjak, je postala prava spletna senzacija in marsikoga s svojo nerodnostjo nasmejala do solz.

Turistka se je zvečer odločila za sprehod po splitskih ulicah. Ker je želela del svojega dopusta deliti s sledilci na TikToku, je posnela video, ki pa zagotovo ni bil videti tako, kot si je želela.

Kakšna pijača preveč, malce nerodnosti in sledila je takojšnja streznitev. Zakorakala je naravnost v vodnjak in bila mokra od glave do pet. Posnetek je kljub temu objavila na svojem profilu na TikToku in postala prava spletna senzacija.