Poginil je najstarejši nosorog na svetu

V Tanzaniji je v petek poginil najstarejši črni nosorog na svetu. Samica Fausta je bila stara 57 let, so sporočili iz zavetišča rezervata Ngorongoro, kjer je preživela zadnjih nekaj let življenja. Fausta ni bila le najstarejši črni nosorog, temveč je bila ob smrti tudi starejša od katerega koli drugega znanega nosoroga.

Fausta je 54 let živela na svobodi, leta 2016 pa se ji je zdravstveno stanje poslabšalo, poškodovale so jo tudi hijene, zaradi česar so jo premestili v zavetišče rezervata Ngorongoro, poroča STA.

Fausto je v kraterju Ngorongoro prvič opazil znanstvenik z univerze v Dar Es Salaamu leta 1965, ko je bila stara od tri do štiri leta, so pojasnili.

Strokovnjaki iz tanzanijskega rezervata ocenjujejo, da je pričakovana življenjska doba nosorogov med 37 in 43 let v divjini ter do 50 let v ujetništvu. Na fotografiji nosoroginja Fausta. Foto: Reuters

Za najstarejšo med belimi nosorogi je s 55 leti veljala samica Sana, ki je poginila leta 2017 v francoskem živalskem vrtu.

