Po večmesečnem odlašanju madžarski parlament ratificiral vstop Finske v Nato

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Madžarski parlament, v katerem prevladuje desna stranka Fidesz premierja Viktorja Orbana, je članstvo Finske v Natu ratificiral po večmesečnem odlašanju. Na fotografiji Viktor Orban in podpredsednik vlade Zsolt Semjen.

Madžarski parlament, v katerem prevladuje desna stranka Fidesz premierja Viktorja Orbana, je članstvo Finske v Natu ratificiral po večmesečnem odlašanju. Na fotografiji Viktor Orban in podpredsednik vlade Zsolt Semjen. Foto: Reuters

Po Madžarski ostaja tako Turčija edina od 30 članic Nata, ki še ni ratificirala vstopa te skandinavske države v zavezništvo. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je prejšnji teden napovedal, da bo parlament začel proces ratifikacije finskega vstopa, in izrazil upanje, da ga bodo poslanci ratificirali še pred splošnimi volitvami 14. maja.

Za sprejetje Finske v zavezništvo je glasovalo 182 poslancev, proti jih je bilo šest. Turčija tako ostaja edina članica Nata, ki vstopa Finske v severnoatlantsko zavezništvo še ni potrdila. Foto: Reuters

Obe državi tudi še nista potrdili vstopa Švedske v Nato, odkar jo je zavezništvo na vrhu julija lani skupaj s Finsko povabilo k članstvu.

Finska in Švedska sta si sprva prizadevali, da bi se Natu pridružili skupaj, vendar se je pri švedskem napredovanju zataknilo zaradi turškega oviranja v procesu.

Madžarski parlament je danes sicer razpravljal tudi o pristopnem protokolu za Švedsko, vendar glasovanja o njem še ni uvrstil na dnevni red, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zdi se, kot ob tem navaja agencija, da se madžarski premier Orban pri tem vprašanju tesno usklajuje s turškim predsednikom.

Orban je Švedski in Finski nazadnje med drugim očital, da so njuni politiki ter mediji neupravičeno kritizirali Madžarsko glede spoštovanja pravne države in korupcije. A kot kaže, je glede finskega vstopa zdaj popustil. Foto: Reuters

Erdogan pa še naprej ostaja zelo kritičen do Švedske, ki ji med drugim očita pomanjkanje zavezanosti ukrepanju proti terorističnim organizacijam, kot je prepovedana Kurdska delavska stranka (PKK).