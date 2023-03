Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Finski poslanec z najdaljšim stažem v parlamentu Ben Zyskowicz je bil danes med predvolilnimi aktivnostmi v Helsinkih tarča fizičnega napada. 68-letnika je neznani storilec sprva zmerjal z opazkami na račun njegovega judovskega porekla in podpore za članstvo v zvezi Nato, mu grozil, nato pa ga še potisnil na tla in ga pri tem lažje poškodoval.

Predsednik in premierka Finske, Sauli Niinistö in Sanna Marin, sta že obsodila napad na opozicijskega poslanca Zyskowicza, ki je bil kot prvi Jud izvoljen v finski parlament že leta 1979.

Poglejte videoposnetek napada (pozor, glasno):

Ben Zyskowicz joutui hyökkäyksen kohteeksi. Avustajat jättivät ja juoksivat karkuun. Ben luuli että Itä-Helsingissä löytyy kannatusta. On siellä pyörinyt vaalien alla ennenkin. pic.twitter.com/c0E1zhfEjm — Fenn J. Müller (@fenn_muller) March 25, 2023

Posnetek napada je objavil tabloid Iltalehti, za katerega je Zyskowicz dejal, da je proti napadalcu, ki šteje med 30 in 40 let, podal prijavo. Napadalca so policisti po incidentu pridržali, poroča finska javna radiotelevizija Yle.

Na Finskem bodo prihodnjo nedeljo potekale parlamentarne volitve, predvolilni čas pa zaznamuje čakanje Finske na sprejem v zvezo Nato, za kar je zaprosila lani po ruskem napadu na Ukrajino.

V skladu s pravili zveze Nato mora namreč nove članice potrditi vseh 30 članic obrambnega zavezništva, Turčija in Madžarska pa zaradi različnih pomislekov že dlje časa zadržujeta ratifikacijo pristopnih protokolov Švedske in Finske.