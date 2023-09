Po vasi vodil golo žensko in jo označil za prešuštnico

Moškega so po aretaciji ovadili zaradi nasilja v družini, groženj in povzročitve telesnih poškodb.

V bližini Zagreba so prijeli moškega, ki je po vasi vodil golo žensko in jo obtožil prešuštva, poroča hrvaški portal N1. Sodnik je moškemu odredil preiskovalni pripor, da kaznivega dejanja ne bi več ponovil, saj je bil moški do svoje žene izjemno nasilen.

Moški iz kraja blizu Zagreba je po vasi vodil golo ženo, da bi jo pred vsemi razglasil za prešuštnico, po aretaciji pa je preiskovalcem zagotavljal, da je v resnici dober človek, poroča N1 Zagreb.

Do svoje žene je bil moški izjemno nasilen, udaril jo je v glavo in jo obtožil, da je vlačuga. "Zakaj si to naredila? Vlačuga! Priznaj vse," je po poročanju hrvaškega N1 kričal na žensko.

Moškega so prijeli in ga ovadili zaradi nasilja v družini, groženj in povzročitve telesnih poškodb. Tožilstvo je zanj zahtevalo preiskovalni pripor, da ne bi vplival na priče, predvsem pa na žrtev, in da ne bi ponovil kaznivega dejanja.