Po smrti britanskega para iz hotela v Hurgadi evakuirali turiste

Tamkajšnji guverner Ahman Abdalah je sporočil, da sta v četrtek umrla 69-letni Britanec in njegova 63-letna žena, v Hurgadi sta dopustovala s hčerko. Moškega so po njegovih navedbah zaradi izčrpanosti prepeljali v bolnišnico, tam je pozneje umrl. Njegova žena pa se je ob novici o njegovem odhodu zgrudila v hotelu.

Hčerka preminulih Kelly Ormerod je povedala, da vzrok smrti staršev še ni znan in da obdukcija še ni končana. Lokalne oblasti pa so medtem sporočile, da sta Britanca umrla zaradi odpovedi srca in dihal.

Vodja hotela Dieter Geiger je povedal, da so v hotelu zaradi smrti svojih gostov globoko užaloščeni. Dodal je, da preliminarno poročilo zdravnikov namiguje, da sta Britanca umrla naravne smrti ter da ni nobenih znakov o "povečanem pojavu bolezni" v hotelu.

Britanska turistična agencija Thomas Cook je sicer že v četrtek zvečer napovedala, da bo danes iz hotela evakuirala vse svoje stranke, saj naj bi poleg preminulih zbolelo še več drugih gostov. "Varnost je vedno naša prioriteta, zato smo se preventivno odločili evakuirati vse svoje stranke iz tega hotela," so sporočili iz agencije. Stranke turistične agencije, tam dopustuje 301, so imele možnost izbire med premestitvijo v drug hotel ali zgodnejšo vrnitvijo domov. V hotelu naj bi bilo ob dogodku 1.600 gostov.