Po požaru na vojaški ladji v Šibeniku trije poškodovani

Požar na topovnjači RTOP-41 Vukovar je izbruhnil zjutraj med opravljanjem del v remontni ladjedelnici v Šibeniku. Pripadniki hrvaške vojaške mornarice so rešili delavca, ki je bil na ladji v času izbruha požara, skupaj s 13 gasilci, ki so medtem s štirimi gasilskimi vozili prispeli na kraj dogodka, pa so požar tudi pogasili, še navaja ministrstvo.

Kot so dodali, so dva delavca ladjedelnice in enega od članov posadke ladje oskrbeli v šibeniški bolnišnici zaradi vdihovanja dima. Potrdili so, da je požar povzročil gmotno škodo ter da preiskujejo okoliščine dogodka.

Topovnjačo je finska vojska prodala hrvaški vojaški mornarici leta 2008

Šibeniški mediji so poročali, da je požar izbruhnil na krmi 45-metrov dolge vojaške ladje, ki je bila izdelana na Finskem leta 1985.

Topovnjačo je finska vojska prodala hrvaški vojaški mornarici leta 2008 za devet milijonov evrov v okviru programa nakupa vojaških oklepnikov patria. Hrvaška vojaška mornarica ima še eno tovrstno ladjo razreda Helsinki.