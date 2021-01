Po potresu še en tragičen dogodek v hrvaški Petrinji

Natančnih informacij o nesreči, v kateri je umrl moški, ta je na pomoč prizadetim območjem prišel iz Vrbovca, za zdaj še ni. So pa na hrvaški nacionalni televiziji HTV v opoldanski informativni oddaji Dnevnik vse prostovoljce pozvali, naj bodo pri delu previdni in naj sodelujejo s strokovnimi službami, da ne bi pri tem ogrožali sebe in drugih.

Strehe so mokre

V Petrinji namreč danes močno dežuje, strehe so mokre. Celo gasilci, ki so takšnega dela vajeni, imajo pri tem težave. Tako iz siško-moslavške županije danes poročajo o še dveh gasilcih, ki sta v teh težkih razmerah delala na poškodovanih objektih in se poškodovala. Skupno so med gasilci doslej našteli šest poškodovanih.

Trenutno sicer gasilci odstranjujejo poškodovane dimnike in strešnike ter sanirajo strehe, prav tako izvajajo varovanje nevarnih območij. Samo v soboto je poleg vseh razpoložljivih enot siško-moslavške županije pri delu sodelovalo še 488 gasilcev s 122 gasilskimi vozili iz 17 gasilskih enot iz drugih okrožij in državnih gasilskih enot.

Hrvaška gasilska zveza gasilcem zagotovila psihološko podporo

Zaradi izjemno težkih delovnih pogojev je hrvaška gasilska zveza gasilcem zagotovila tudi psihološko podporo na terenu, je pojasnil glavni gasilski poveljnik Slavko Tucaković.

Sanacija posledic potresa se nadaljuje tudi v sosednjih okrožjih. Samo na območju Zagreba so tamkajšnji gasilci v soboto opravili 80 intervencij, skupno doslej že več kot 500.