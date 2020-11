Po pitju razkužila za roke v ruski vasi umrlo sedem ljudi

Preiskovalci so v nedeljo sporočili, da je skupina devetih vaščanov iz vasi Tomtor v republiki Jakutija pila razredčeno razkužilo za roke, ki so ga kupili v lokalni trgovini. Trije so umrli takoj, štirje pa v bolnišnici v republiški prestolnici Jakutsk. Dva sta v bolnišnici v komi, zdravniki se borijo za njuno življenje. Na kraju nesreče so našli neoznačeno petlitrsko posodo. Test vsebine je pokazal, da je tekočina vsebovala 69 odstotkov metanola, industrijskega alkohola, ki ni primeren za uživanje.

Zdravstvene oblasti Jakutije so po incidentu prepovedale prodajo razkužil za roke na podlagi metanola. Sprožili so preiskavo zaradi povzročitve smrti iz malomarnosti. Pitje nadomestkov za alkohol v Rusiji zaradi nizkih cen ni neobičajno. Leta 2016 se je več kot sto ljudi zastrupilo v Irkutsku zaradi uživanja dišeče kopeli, ki je prav tako vsebovala metanol. Umrlo jih je 78. Uživanje alkohola se je v Rusiji zadnja leta nekoliko zmanjšalo, a znova naraslo letos marca po uvedbi karantene zaradi epidemije covid-19, piše STA.