Po neurjih v Italiji in Franciji več mrtvih in pogrešanih #video

Potem ko so v soboto iz Italije poročali o dveh smrtnih žrtvah in dveh pogrešanih, so danes v reki Roya blizu Ventimiglie našli še eno truplo. Gre za pastirja, ki so ga pogrešali od sobote. Poleg tega je danes na morsko obalo v Liguriji naplavilo dve trupli. Sumijo, da gre tudi pri tem za žrtve neurja, vendar tega še niso mogli potrditi, piše STA.

Zapadlo toliko padavin, kot jih običajno v šestih mesecih

Na najbolj prizadetih območjih v Italiji je zapadlo toliko padavin, kot jih običajno v šestih mesecih. Najhuje je bilo v Piemontu, Dolini Aoste in Liguriji. Narasle vode so med drugim porušile več mostov, sprožili so se številni zemeljski plazovi. Gmotna škoda bo na desetine milijonov evrov. V Liguriji jo ocenjujejo na najmanj 30 milijonov evrov, še huje pa je v Piemontu, kjer so opozorili, da je škoda večja kot v neurju leta 1994, ko je umrlo 70 ljudi, več kot 2000 pa jih je ostalo brez domov.

Foto: Reuters

Regionalne oblasti v Piemontu in Liguriji so zato danes od vlade zahtevale razglasitev izrednega stanja. Oblasti opozarjajo tudi pred nevarnostjo poplav v prihodnjih urah dolvodno ob reki Pad, ki je v 24 urah narasla za kar tri metre. Italijanski premier Giuseppe Conte je prizadetim območjem obljubil pomoč vlade.

V Franciji pogrešajo osem ljudi

V Franciji pri iskanju pogrešanih pomaga na stotine reševalcev in vojska. Med najhuje prizadetimi je dolina Vesubie severno od Nice blizu meje z Italijo, kjer so narasle vode odnesle več cest in tudi hiš. Na območju gorskega prelaza Col de Tende so med neurjem pogrešali večjo skupino ljudi, ki pa so jih našli in uspešno evakuirali s helikopterjem.

Francoski premier Jean Castex je potrdil, da uradno še vedno pogrešajo osem ljudi, a dodal, da tudi številnih drugih še niso uspeli kontaktirati. "Ne skrivam velike zaskrbljenosti pred končnim izidom dogajanja," je dodal v soboto po ogledu prizadetega območja. Francoska vlada je sprožila izredni načrt za naravne katastrofe, še navaja STA.