Neurje odneslo kilometre slavne ceste v Franciji

Neurje Alex v Franciji, Italiji in Švici

Neurje Alex se je v južni Franciji najbolj silovito razbesnelo nad reko Tinee in uničilo tudi prve kilometre ceste proti vzponu na prelaz Col de Turini.

Močno deževje v južni Franciji in delno tudi v sosedni Italiji je povzročilo uničevalne plazove. V okolici reke Tinee v Franciji so plazovi odnesli okrog sto hiš. Skupno sta do zdaj potrjeno umrli dve osebi, več jih še pogrešajo.

V vasici Saint-Martin Vesubie so v enem dnevu zabeležili 500 milimetrov padavin, kar je enakovredno skoraj trem mesecem padavin v tem letnem času. Skupno je neurje uničilo več cest in odneslo okrog sto hiš. Župan Nice Christian Estrosi je neurje označil za najhujše poplave v regiji v več kot stoletju.

Cesta proti prelazu Col de Turini

Med uničenimi cestami je tudi odsek med omenjeno vasico Saint-Martin Vesubie in La Bollene Vesubie v zaledu Nice in Azurne obale. To je cesta, ki vodi proti znamenitemu prelazu Col de Turini. V skalo vklesana cesta s kamnitimi predori je zaslovela prek relija Monte Carlo za svetovno prvenstvo, tu pa je letos potekala tudi ena izmed uvodnih etap kolesarske dirke po Franciji.

Foto: Reuters

