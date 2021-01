Po brexitu del blaga iz Velike Britanije vendarle ocarinjen

V skladu z dogovorom, ki so ga pogajalci EU in Velike Britanije lani dosegli v zadnjem trenutku, in je veljati začel s 1. januarjem, je pri blagu, ki potuje čez mejo, uporabljeno načelo izvora blaga. To pomeni, da je carin oproščeno le blago, izdelano v Veliki Britaniji. Če denimo britansko podjetje izdelek uvozi iz Kitajske in ga nato proda v EU, je ta izdelek predmet carin, piše STA.

Strokovnjaki opozarjajo, da so mnoga britanska podjetja to določilo v sporazumu spregledala in da jih je torej ujelo nepripravljene. Dobavne verige mnogih podjetij so danes globalne, in preoblikovati poslovanje na način, da so izdelki domačega izvora, lahko traja več let. Tu je še vprašanje kakovosti in cene.

Dogovor o odnosih po brexitu določa, da je blago pri uvozu v EU oproščeno carin, če je vsaj 50 odstotkov izdelanega v Veliki Britaniji. Velika Britanija sicer več kot polovico svoje zunanje trgovine opravi z EU. Kakšni bodo končni učinki brexita na trgovanje med Veliko Britanijo in EU, zaenkrat ostaja neznanka, še piše STA.