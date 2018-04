Plenković: Oskrunili so hrvaško zastavo in žalili saborsko delegacijo

Hrvaški premier Andrej Plenković je danes na seji hrvaške vlade izrazil pričakovanje, da bo Srbija ostro in nedvoumno obsodila sredin incident obsojenega vojnega zločinca in srbskega poslanca Vojislava Šešlja, ki je v sredo ob obisku hrvaške parlamentarne delegacije poteptal hrvaško zastavo, zaradi česar je delegacija hrvaškega parlamenta prekinila dvodnevni uradni obisk v Srbiji.

Plenković je danes znova "najostreje" obsodil Šešljevo dejanje, ko je snel in poteptal hrvaško zastavo, ki je bila ob vhodu v srbsko narodno skupščino. Šešelj je tudi vulgarno žalil hrvaško delegacijo in njene člane zmerjal z ustaši. V delegaciji je bil tudi hrvaški poslanec srbske manjšine Milorad Pupovac.

"Oskrunili so hrvaško zastavo in žalili saborsko delegacijo," je protestiral Plenković, ki pričakuje nadaljevanje dialoga s Srbijo v kontekstu nedvoumne obsodbe nesprejemljivega Šešljevega obnašanja. Srbski državni vrh je v sredo obsodil Šešljev incident, a so spomnili, da je bil tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić med februarskim obiskom v Zagrebu deležen žalitev.

Vučić: Incident zelo škoduje Srbiji

Vučić je v pogovoru za srbsko radiotelevizijo v sredo med drugim dejal, da incident zelo škoduje Srbiji. Ocenil je, da bodo posledice čutili pripadniki srbske manjšine na Hrvaškem. Dogodek je obsodil, obenem pa je obžaloval, ker se je "Plenković odločil, da se hrvaška parlamentarna delegacija vrne v Zagreb".

Spomnil je, da so Šešelj in poslanci Srbske radikalne stranke (SRS) povzročali incidente tudi med nagovorom visoke predstavnice EU za skupno zunanjo in varnostno politiko Federice Mogherini ter da visoka uradnica EU zaradi tega ni zapustila srbske skupščine.

Vučić je ocenil, da bodo posledice čutili pripadniki srbske manjšine na Hrvaškem. Foto: Reuters

Srbski predsednik je dejal še, da so pred njegovim februarskim obiskom v Zagrebu zažigali srbske zastave in ga zmerjali s četnikom ter da ga je eden hrvaških poslancev "preganjal na cesti".

Tudi predsednici srbskega parlamenta in vlade Maja Gojković in Ana Brnabić sta obsodili obnašanje Šešlja, a sta prav tako spomnili na nevšečnosti, ki jih je bil deležen Vučić na Hrvaškem.

Zagreb: Vučić ne govori resnice

V Zagrebu vztrajajo, da Vučić ne govori resnice. Pravijo, da gre za neprimerljive dogodke, in trdijo, da na Hrvaškem po praznovanju 20. obletnice Nevihte leta 2015 ni bila zažgana nobena srbska zastava.

Poslanec opozicijske stranke Most Miro Bulj je v sredo pojasnil, da je med Vučićevim sprehodom čez Trg svetega Marka v Zagrebu iz poslopja hrvaške vlade v hrvaški sabor brez dovoljenja protokola od srbskega predsednika zahteval, naj se opraviči Srbom na Hrvaškem za svoje hujskaške nagovore v Dvoru na Uni leta 1995, ko je bil eden tesnih Šešljevih sodelavcev.

Na Hrvaškem opažajo, da ni nobene fotografije ali posnetka Šešljevega teptanja hrvaške državne zastave. Foto: Reuters

Predsednik hrvaškega sabora Gordan Jandroković je po vrnitvi v Zagreb s celotno petčlansko delegacijo stopil pred novinarje v poslopju sabora in pojasnil, da so bili po srečanjih z gostitelji in med ogledom srbske skupščine tarča Šešljevih žaljivk. Naknadno so izvedeli, da je Šešelj poleg tega poteptal hrvaško zastavo pred parlamentom, zato so se po premisleku odločili prekiniti obisk.

Jandrokovićev prihod v Beograd je bil prvi uradni obisk kakega predsednika hrvaškega parlamenta v Srbiji in je bil mišljen kot nadaljevanje prizadevanj za vzpostavitev dobrososedskih odnosov po Vučićevem obisku v Zagrebu. Odnosi med državama so obremenjeni s številnimi odprtimi vprašanji, ki večinoma izhajajo iz vojne na Hrvaškem.

Bruselj: Šešljevo obnašanje ne sodi k demokratični instituciji

Obnašanje srbskega poslanca in haaškega obsojenca Šešlja "ne sodi k demokratični instituciji", so se danes odzvali tudi v Evropski komisiji. "To je nespoštljivo do demokratične institucije, ki predstavlja državljane, ter do vseh tistih, ki si prizadevajo za dobre sosedske odnose, regionalno sodelovanje in spravo," so še izpostavili.