Vojislav Šešelj poteptal hrvaško zastavo. Predsednik sabora zapustil Srbijo.

Predsednik hrvaškega sabora Gordan Jandroković je končal dvodnevni uradni obisk v Srbiji, potem ko je srbski poslanec Vojislav Šešelj snel in poteptal hrvaško zastavo, ki je ob obisku hrvaškega predstavnika visela pred srbskim parlamentom v Beogradu, ter vulgarno žalil hrvaško delegacijo.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jandroković je danes prispel na dvodnevni uradni obisk v Beograd, ki je bil napovedan kot nadaljevanje prizadevanj za izboljšanje odnosov med Zagrebom in Beogradom. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je februarja uradno obiskal Zagreb na povabilo hrvaške kolegice Kolinde Grabar-Kitarović.

Poteptal zastavo in žalil hrvaško delegacijo

Po srečanju Jandrokovića s predsednico srbske narodne skupščine Majo Gojković so srbski in hrvaški mediji začeli poročati o Šešljevem nespoštljivem vedenju na podlagi poročila Srbske radikalne stranke (SRS).

Foto: Reuters Šešelj, ki je bil prejšnji teden obsojen zaradi zločinov proti človečnosti med vojno na območju nekdanje Jugoslavije, je pred parlamentom zagledal hrvaško zastavo in jo poskusil strgati, a je padla na tla. Potem sta s poslancem SRS Filipom Stojanovićem hrvaško zastavo še poteptala, incidenta pa skupščinskim varnostnikom ni uspelo preprečiti, so poročali mediji. Kot so dodali, je Šešelj tudi vulgarno žalil hrvaško delegacijo, ko jo je srečal v skupščini.

Jandroković končal uradni obisk v Srbiji

Jandroković je na srečanju z Gojkovićevo izrazil prepričanje, da bo njegov obisk pripomogel h kakovosti odnosov med Hrvaško in Srbijo, a je potem zaradi Šešljevega "neciviliziranega" ravnanja uradni obisk končal, še preden bi opravil napovedano srečanje s srbsko ministrico za evropske integracije Jadranko Joksimović.

"Meja, prek katere niso mogli"

Predsednik hrvaškega parlamenta je pred odhodom iz Beograda kratko izjavil, da je šlo za "mejo, prek katere niso mogli", ter napovedal novinarsko konferenco po vrnitvi v Zagreb. Gojkovićeva je ostro obsodila Šešljevo vedenje kot nesprejemljivo.

Načrtovano je bilo, da se bo Jandroković danes udeležil vnovičnega odprtja predstavništva hrvaške gospodarske zbornice (HKG) v Beogradu, ki je bilo zaprto od leta 2013. Za sredo so bila načrtovana tudi srečanja s predsednikoma srbske države in vlade Vučićem in Ano Brnabić ter s hrvaško manjšino v Subotici.