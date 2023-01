Plaz odnesel pet ljudi, smučarka izgubila življenje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoski vremenoslovci so sporočili, da je v Alpah na jugovzhodu Francije te dni precej velika nevarnost snežnih plazov, to je tretje stopnje na petstopenjski lestvici.

Foto: Miljko Lesjak/Gorska reševalna služba

V snežnem plazu, ki se je danes sprožil v francoskih Alpah in s seboj odnesel pet ljudi, je umrla smučarka, poročajo tuje tiskovne agencije.

Plaz se je po navedbah reševalcev sprožil v departmaju Alpes-de-Haute-Provence na jugovzhodu Francije na 2.500 metrih nadmorske višine. S seboj je odnesel pet ljudi, ki so bili v sedemčlanski odpravi turnih smučarjev.

V plazu je izgubila življenje smučarka, stara okoli 50 let, ki je bila zasuta pod štirimi metri snega in je utrpela zastoj srca. Plaz je s seboj odnesel še štiri ljudi, ki pa niso bili poškodovani. Dvema med njimi so reševalci nudili pomoč zaradi šoka, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V reševalni akciji so sodelovali trije helikopterji in okoli 20 reševalcev.