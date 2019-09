Pjongjang pripravljen na pogovore z ZDA, izstrelil nove projektile

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Namestnik severnokorejskega zunanjega ministra Čoe Son Huj je ponoči dejal, da je država pripravljena še ta mesec obnoviti pogovore z ZDA o jedrskem programu. Ob tem je posvaril, da morajo ZDA dati nove predloge ali pa bodo tvegale končanje zastalih pogajanj.

Ameriški predsednik Donald Trump je stališče Severne Koreje označil za zanimivo. "Bomo videli, kaj se bo zgodilo," je dejal.

Pjongjang in Washington si trenutno prizadevata za oživitev zastalih pogovorov o severnokorejskem programu jedrskega orožja in gospodarskih sankcijah. Ameriški predsednik Donald Trump in severnokorejski voditelj Kim Džong Un sta se junija sestala na demilitariziranem območju med Korejama, kjer sta se dogovorila za oživitev pogovorov.

Le nekaj ur po izjavi namestnika zunanjega ministra je Severna Koreja iz province Južni Pjongan izstrelila dva projektila kratkega dosega. Gre že za osmo tovrstno izstrelitev v zadnjih mesecih. Kot so sporočili iz generalštaba južnokorejske vojske, za zdaj še ne vedo, za kakšna projektila gre. Letela sta okoli 330 kilometrov in padla v Japonsko morje.