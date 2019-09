Piloti British Airways odpovedali novo stavko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Piloti britanskega letalskega prevoznika British Airways so danes preklicali stavko, napovedano za 27. september. Sindikat je po dveh stavkovnih dnevih, ki sta močno prizadela družbo, namreč presodil, da je čas za "trezne glave in pragmatizem".

"Nekdo mora prevzeti iniciativo za razrešitev tega (plačnega) spora in ker ni nobenih znakov, da bo to British Airways, so se piloti odločili za odgovorne korake," je povedal generalni sekretar sindikata pilotov Balpa Brian Strutton.

Nove stavke niso izključene

Dodal je, da potniki "upravičeno pričakujejo, da bodo British Airways in piloti razrešili spore brez motenj v prometu" ter da je zdaj čas za "trezne glave in pragmatizem". "Upam, da bosta British Airways in njegov lastnik IAG pokazala enako odgovornost kot piloti," je dodal.

Foto: Reuters Medtem si bodo piloti vzeli čas za refleksijo, preden se spor še zaostri in nastane nepopravljiva škoda znamki British Airways. So pa v sindikatu poudarili, da če podjetje ne bo pripravljeno na nadaljnja resna pogajanja, nove stavke niso izključene.

Piloti British Airways so prejšnji teden izvedli dvodnevno stavko, prvo v 100-letni zgodovini podjetja. Piloti so nezadovoljni s plačami, kljub pogajanjem z vodstvom družbe o njihovem zvišanju pa dogovora niso dosegli niti po osmih mesecih.

Po mnenju poznavalcev je prva stavka v zgodovini družbe močno prizadela ugled podjetja in pod vprašaj postavila njegovo zanesljivost. British Airways je morala 9. in 10. septembra prizemljiti skoraj vso floto na Otoku, odpovedanih je bilo okoli 1.600 poletov, prizadetih pa okoli 200 tisoč potnikov, ki bi morali ta dva dneva potovati z londonskih letališč Gatwick in Heathrow ali nanju.

Težave so se nadaljevale še 11. septembra, ker je bilo veliko letal in pilotov na napačnih mestih. Tako je moralo podjetje odpovedati še nekaj manj kot 100 poletov v Veliko Britanijo in iz nje.