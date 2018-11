Pet nenavadnih zgodb o neznanih letečih predmetih. Videli so jih tudi v JLA. #video

Roswell, 1947

Video: YouTube

Sredi leta 1947 je kmet na farmi v bližini kraja Roswell v ameriški zvezni državi Nova Mehika odkril nenavadne razbitine. Ko je najdbo prijavil, je prišla ameriška vojska in razbitine odpeljala z razlago, da je šlo zgolj za strmoglavljeni vremenski balon. A vse od dogodka mnogi dvomijo o uradni razlagi. Prepričani so, da je dejansko strmoglavil neznani leteči predmet.

Leta 1995 se je celo pojavil videoposnetek, na katerem naj bi bila domnevno posneta obdukcija nezemeljskega bitja, ki naj bi ga našli v razbitinah.

Kasneje se je izkazalo, da je bil strmoglavljeni predmet balon, ki ga je vojska testirala za odkrivanje sovjetskih jedrskih poskusov, piše spletni portal history.com. Kljub temu teorije zarote niso potihnile. Afera še danes velja za najslavnejši dogodek, povezan z neznanimi letečimi predmeti.

Belgija, 1989-1990

Video: YouTube

Med novembrom 1989 in aprilom 1990 so iz Belgije poročali o številnih videnjih neznanih letečih predmetov trikotne oblike. Predmete naj bi opazilo več kot 13 tisoč ljudi, zaznali pa so jih tudi vojaški kopenski radarji. V zrak so poslali tudi vojaške lovce, ki so predmete prav tako zaznali z radarji, a jih piloti s prostim očesom niso videli. Predmeti so nato z visoko hitrostjo izginili tudi z letalskih radarjev.

Belgijci so se skupaj z Britanci lotili preiskave dogodkov, a so po tem, ko so ugotovili, da ni šlo za ogrožanje nacionalne varnosti, preiskavo opustili, ne da bi dogodke dokončno razjasnili.

Rendlesham Forest, 1980

Video: YouTube

Decembra 1980 so ameriški vojaki, nameščeni v vojaškem oporišču blizu Rendlesham Foresta severovzhodno od Londona, na nebu opazili nenavadne barvne luči. Z območja so poročali o povišani stopnji sevanja in celo o najdbi vesoljskega plovila. Ker dogodek ni predstavljal grožnje, ga niso nikoli dokončno raziskali.

Podobno kot v Roswellu v ZDA se je tudi v Rendlesham Forestu zaradi domnevnih neznanih letečih predmetov močno razvil turizem.

Teheran, 1976

Video: YouTube

19. septembra 1976 zgodaj zjutraj so prestrašeni prebivalci iranske prestolnice Teheran na nebu opazili svetle luči. Takoj so se aktivirala vojaška letala, ki pa naj bi jim ob približanju neznanim letečim predmetom odpovedali instrumenti. Preiskava, ki so jo Iranci izvedli skupaj z Američani, je pokazala, da je bil tisto noč na nebu meteorski dež in da je bil s prostim očesom zelo dobro viden planet Jupiter, iranska letala pa so imela že dolgo zgodovino težav z elektroniko.

Podgorica, 1974

Video: YouTube

Nekateri nekdanji piloti Jugoslovanske ljudske armade (JLA) trdijo, da so konec leta 1974 med letalskimi vajami v okolici Titograda oziroma današnje Podgorice opazili neznane leteče predmete. Jugoslovanske letalske sile so se celo večkrat odločile za pregon teh predmetov. Enega so poskusili tudi sestreliti, vendar neuspešno. Po nekaj mesecih so se neznani leteči predmeti nehali pojavljati.

Poleg omenjene zgodbe so piloti JLA še v več drugih primerih poročali o videnjih neznanih letečih predmetov.