Peking zajel peščeni vihar, odpovedanih že več kot 400 poletov

Sever Kitajske je zajel močan peščeni vihar, kakršnega na območju ne pomnijo že vsaj deset let. V Pekingu so izdali rumeno opozorilo zaradi izjemno zmanjšane vidljivosti in slabega zraka. Na pekinškem letališču so morali odpovedati že več kot 400 poletov.

Prestolnico Kitajske je danes zjutraj zajel gost oblak oranžno-rdečega peska in prahu. Po ocenah kitajske meteorološke službe je peščeni vihar prizadel 12 kitajskih pokrajin. Gre za enega najmočnejših in tudi najobsežnejših peščenih viharjev na tem območju, piše STA. Vrhovi stolpnic so komaj vidni, vsi tisti, ki morajo biti v takih razmerah zunaj, si obraz zaščitijo z masko ali šalom.

Peščeni viharji v pomladnih mesecih na severu Kitajske sicer niso nič novega. Močni vetrovi nosijo prah in pesek iz puščave Gobi in Mongolije. K poslabšani kakovosti zraka svoje doda smog z industrijskih območij. Vseeno je razlika med običajnimi vremenskimi razmerami in trenutnim stanjem, ki so mu priča prebivalci Pekinga, več kot očitna.