Peking pogovore z varnostnim svetovalcem ZDA označil za plodne

Pogovori med kitajskim zunanjim ministrom Wang Yijem in varnostnim svetovalcem ZDA Jakeom Sullivanom v Bangkoku so bili odkriti, vsebinski in plodni, so danes sporočili iz Pekinga. Med temami dvodnevnih pogovorov je bil tudi Tajvan, kjer so 13. januarja potekale volitve. Bela hiša je medtem napovedala pogovor med predsednikoma ZDA in Kitajske.

Kot je danes sporočilo kitajsko zunanje ministrstvo, je Wang v pogovorih izpostavil, da je Tajvan notranja zadeva Kitajske in da regionalne volitve ne morejo spremeniti osnovne realnosti, da je Tajvan del Kitajske.

Ministrstvo je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ob tem kot največje tveganje za mir in stabilnost v Tajvanski ožini izpostavilo gibanje za neodvisnost Tajvana, ki ga je označilo tudi za največji izziv za odnose med Kitajsko in ZDA.

V času pred volitvami so kitajski uradniki novoizvoljenega tajvanskega predsednika Lai Ching-teja označili za nevarnega separatista, ki bo Tajvan popeljal na slabo pot neodvisnosti. Washington je Laiu čestital za izvolitev, ob čemer so v Pekingu izrazili obžalovanje. Lai je kmalu po izvolitvi sprejel tudi delegacijo ZDA in pozdravil trdno partnerstvo z Washingtonom.

Vprašanje Tajvana ostaja eden glavnih razlogov za trenja med Kitajsko in ZDA, ki so glavna dobaviteljica orožja Taipeiju, v primeru konflikta pa so zavezane tudi obrambi otoka.

Bela hiša je medtem po pogovorih v Bangkoku danes napovedala telefonski pogovor med predsednikoma Joejem Bidnom in Xi Jinpingom. Kot so še zapisali v izjavi za javnost, sta se Kitajska in ZDA zavezali, da bosta nadaljevali diplomatske izmenjave in posvetovanja na visoki ravni na strateških področjih za obe državi, poroča AFP.