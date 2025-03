Zdravstveno stanje papeža Frančiška ostaja stabilno, so zvečer sporočili iz rimske klinike Gemelli, kjer se papež zdravi že več kot dva tedna. Dodali so, da ga izmenjaje zdravijo z neinvazivno mehansko ventilacijo oziroma dovajanjem kisika, novih dihalnih stisk pa ni imel. Glede prognoze zdravniki ostajajo zadržani.

Papež nima povišane temperature, krvna slika je stabilna, je buden in orientiran, je zapisano v sporočilu, ki ga je objavil Vatikan. Dodali so, da je popoldne dobil obhajilo in molil, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Papež je noč preživel mirno

Frančišek je v petek zvečer utrpel dihalno stisko, zaradi katere je bruhal, njegovo respiratorno stanje pa se je hitro poslabšalo. Nemudoma so ga oskrbeli s kisikom prek mehanske ventilacije, na kar se je dobro odzval. Noč je nato, kot so sporočili zjutraj, preživel mirno.

88-letnega papeža, ki Katoliško cerkev vodi od leta 2013, so v rimsko bolnišnico Gemelli sprejeli 14. februarja. Sprva so mu diagnosticirali bronhitis, ki se je nato razvil v obojestransko pljučnico. Pred enim tednom je utrpel prvo dolgotrajno dihalno stisko, nato pa se je ta teden njegovo stanje rahlo izboljšalo in po oceni zdravnikov ni bilo več kritično.