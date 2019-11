Papež priznal, da ima Vatikan težave s finančno korupcijo

Papež Frančišek je priznal, da obstajajo jasni dokazi o finančni korupciji znotraj Vatikana. Na letalu, s katerim se je v Vatikan vračal z obiska na Japonskem, je poudaril tudi, da so težavo odkrili in jo zdaj urejajo.

Papež Frančišek je komentiral preiskavo, ki jo v Vatikanu vodijo v zvezi z domnevno zlorabo sredstev iz Petrovega novčiča, nabirke, s katero papež podpira karitativna dela v najrevnejših predelih Katoliške cerkve, za nakup luksuznih nepremičnin v središču Londona.

S tem se je tudi prvič javno odzval na afero, ki je vrgla novo senco na Vatikan oziroma njegova prizadevanja za večjo finančno transparentnost v zadnjih letih.

Zaslišanja uradnikov bodo začeli v mesecu dni

"Kar se je zgodilo, se je zgodilo: škandal. Počeli so stvari, ki niso videti čiste," je dejal sveti oče. Frančišek je povedal, da bodo zaslišanja petih uradnikov vatikanske uprave, ki so jih v zvezi s to preiskavo suspendirali, začeli v manj kot mesecu dni.

"Korupcija je, to je jasno. Zaslišanja bodo pokazala, ali so krivi ali ne. To je grda stvar, ni lepo, da se je to zgodilo v Vatikanu," je še dejal argentinski papež.

Po izbruhu afere sta v zadnjih tednih položaja zapustila tako predsednik vatikanskega finančnega urada AIF Rene Brülhart, ki se mu je sicer iztekel mandat, kot tudi dolgoletni šef varnosti v Vatikanu Domenico Giani.

Brülhartov namestnik Tommaso Di Ruzza pa je eden izmed petih osumljencev, ki jih bodo zaslišali v zvezi s škandalom s Petrovim novčičem.

Kot je še povedal Frančišek, je na škandal prvi opozoril vatikanski finančni revizor. "Tokrat prvič umazanijo odkrivamo znotraj Vatikana, ne od zunaj. Notranji nadzorni mehanizmi začenjajo delovati," je še komentiral Frančišek. "Zadovoljen sem, da ima vatikanska uprava vire, da razjasni grde stvari, kot je ta," je dodal.