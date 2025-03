Papež Frančišek je preživel mirno noč in še naprej počiva, so v nedeljo zjutraj sporočili iz Vatikana.

Včeraj zvečer je tiskovni urad novinarje obvestil, da je papeževo zdravstveno stanje ostalo stabilno. Dodali so, da ga izmenjaje zdravijo z neinvazivno mehansko ventilacijo oziroma dovajanjem kisika, novih dihalnih stisk pa ni imel. Glede prognoze zdravniki ostajajo zadržani.

Papež v soboto popoldne ni imel povišane temperature, krvna slika je bila stabilna, bil je buden in orientiran, je zapisano v sporočilu, ki ga je v soboto popoldne objavil Vatikan. Dodali so, da je popoldne dobil obhajilo in molil, je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa.