Panika v Wuhanu: odkrili so novo bolezen, izvor je znova tržnica

Kitajske oblasti so v ponedeljek sporočile, da se je študent v Wuhanu okužil s kolero, isti sev bakterije, ki povzroča nalezljivo bolezen, pa so včeraj našli pri želvi na tržnici.

Kasneje so sicer ugotovili, da dijakova okužba s kolero ni bila povezana z okuženo želvo, a so zdravstvene oblasti kljub temu zaprle stojnico na tržnici v okrožju Baishazhou, kjer so prodajali želve z mehkim oklepom. Trg so nato razkužili in testirali vse, ki so prišli v stik z želvami, piše Reuters.

A bacteria that caused cholera in a student was detected in Wuhan, #China, and was found separately in samples from soft-shelled turtles at a food market. The situation has caused panic among people who have likened the situation to the beginning of the #COVID19 epidemic. pic.twitter.com/ZgQRvPrZzT — RoINTEL (@RoINTEL) July 15, 2022

Kolera je nalezljiva bolezen tankega črevesa, ki jo povzroča bakterija Vibrio cholerae. Simptomi se začnejo en dan do tri dni po okužbi. Začne se z drisko, a bolezen lahko napreduje in povzroči smrt. Kolera se širi s pitjem okužene vode, uživanjem rakov, školjk in rib ter druge hrane, okužene z iztrebki okuženih ljudi. Bolezen se pojavlja v delih Azije, Bližnjega vzhoda, Afrike in Latinske Amerike, kjer so epidemije pogoste v toplih mesecih, predvsem med otroki. Poročila o koleri so na celinski Kitajski redka. Leta 2021 je bilo prijavljenih pet primerov, leta 2020 pa 11. Smrtnih žrtev ni bilo.

Državljani so zaskrbljeni

Čeprav ni trdnih znakov izbruha kolere v Wuhanu, so državljani zaskrbljeni. Kitajski mikrobiolog je na to temo na Weibu, ki je kitajski ekvivalent Twitterju, objavil posnetek, ki je zbral 200 milijonov ogledov. "Naučite se od covid-19. Pohitite in poiščite izvor, da zagotovite dokaze!!!" je zapisal eden od uporabnikov Weiba.

Zaskrbljenost Kitajcev zaradi kolere je glede na pandemijo koronavirusa, ki se je začela prav v Wuhanu, kjer so novembra 2019 izbruhnili prvi primeri bolezni covid-19, povsem razumljiva. Tudi po dveh letih in pol od pojava novega koronavirusa njegov izvor ni povsem pojasnjen.

Vsi, ki so bili v stiku s študentom, so negativni

V zvezi s primerom kolere pa so z univerze Wuhan v ponedeljek sporočili, da je bil študent s simptomi, kot so vročina, bruhanje in driska, 8. julija sprejet v univerzitetno bolnišnico. Študent je bil od takrat dvakrat premeščen, vsakič v bolnišnico na višji ravni, trenutno pa je v karanteni, so sporočili z univerze. Študentu so diagnosticirali sev kolere 0139.

Dom, v katerem je študent živel, in laboratorij, v katerem je delal, so po odkritju bolezni zaklenili. Testiranih je bilo več sto ljudi na univerzi, prav tako bolnišnično osebje, ki je bilo v stiku s študentom. Vsi so bili negativni, zato so mestne oblasti Wuhana sporočile, da primer kolere pri lokalnem študentu ni povzročil nadaljnjih okužb. Trenutno je njihova glavna naloga ugotoviti, kako se je študent okužil.

Trenutno ni večjega razloga za skrb, čeprav je stalno spremljanje pomembno, je za Reuters povedal Andrew Greenhill, profesor mikrobiologije na univerzi Federation v Ballaratu v Avstraliji. Poudaril je, da so sev kolere 0139 odkrili v različnih državah in da večje epidemije kolere niso verjetne na lokacijah z varno pitno vodo in ustreznimi sanitarnimi pogoji.