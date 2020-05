Letala prizemljena, Ryanair bo odpustil 3.000 zaposlenih

Več sto protestnikov se je v četrtek zbralo pred poslopjem državnega kongresa Michigana in protestiralo proti ukrepom demokratske guvernerke Gretchen Whitmer proti pandemiji novega koronavirusa. Republikanska večina državnega kongresa je medtem zavrnila podaljšanje izrednih razmer in podprla odpiranje ekonomije.

Del protestnikov je skušal vdreti v kongres v prestolnici Lansing, a so jih ustavili državni policisti. Ostali so mahali z ameriškimi zastavami, nosili kape in transparente v podporo predsedniku ZDA Donaldu Trumpu ter orožje in zahtevali "svobodo". Nosili so marsikaj, le zaščitnih mask ne. V Michiganu so do četrtka zvečer našteli 41.400 okuženih z novim koronavirusom, zaradi covida-19 je umrlo 3800 ljudi.

Kongres Michigana je v četrtek glasoval o podaljšanju guvernerkine razglasitev izrednih razmer za dodatnih 28 dni in to zavrnil, obenem pa napovedal vložitev tožbe, s katero guvernerki odvzeli pooblastila za upravljanje države v krizi. Whitmerjeva, ki jo je Trump pred tedni označil za "tisto žensko", je republikance obtožila, da se obnašajo kot, da gre za politični problem in ne za krizo javnega zdravja. (STA)