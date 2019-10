Pahor: Če širitve EU ne bo, bi to lahko imelo velike in slabe posledice

V Lanyju na Češkem se končuje dvodnevni vrh višegrajske četverice (Češka, Slovaška, Poljka in Madžarska), ki se ga kot gosta udeležujeta slovenski predsednik Borut Pahor in predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Današnji dan je bil v znamenju razprave o pomenu širitve EU na Zahodni Balkan.

Pahor je glede tega na vrhu višegrajske četverice izpostavil, da je tudi v interesu EU, da se nadaljuje širitev povezave, zlasti na Zahodni Balkan. V nasprotnem primeru bi to lahko imelo po njegovem mnenju za EU "velike in slabe posledice".

Že ta mesec velika preizkušnja za EU

Prva velika preizkušnja za EU bo po besedah slovenskega predsednika že sredi tega meseca, ko se bo Evropski svet odločal, ali naj podpre Severno Makedonijo in Albanijo pri njuni nadaljnji poti v EU. "To bo zelo pomembna odločitev," je poudaril Pahor in dodal, da bi bila podpora začetku pogajanj z obema državama v tem trenutku "najbolj koristno in prepričljivo sporočilo, tudi nove Evropske komisije, novih voditeljev EU in vseh držav članic EU", da povezava s "širitvijo ne bo zamujala ali odlašala".

Slovenija širitev na Balkan podpira

Slovenija širitev EU na Zahodni Balkan podpira v prepričanju, da to zmanjšuje varnostna in druga tveganja, ki bi se lahko povečala, če te rešitve ne bi bilo ali bi bila prepočasna, je še dejal.

Predsednik Pahor na vrhu predsednikov držav V4: Slovenija ceni, da je že drugič povabljena kot gostja na V4 in pozdravlja podporo državam sosednje regije Zahodnega Balkana: https://t.co/P70wjSgM6q pic.twitter.com/CWSYJuJBH4 — Borut Pahor (@BorutPahor) October 3, 2019

Pahor je v nastopu na panelu predsednikov pozdravil odločitev četverice, da na današnjem zasedanju sodeluje tudi Srbija. Povedal je, da je Slovenija iskrena podpornica Srbije na njeni evropski poti in da bo tako tudi ostalo, čeprav imata državi glede neodvisnosti in diplomatskega priznanja Kosova različni stališči. Ob tem je treba imeti pred očmi celovit pogled na širitev EU na Zahodni Balkan in razmišljati tudi na bolj izvirne načine ter iskati rešitve zunaj okvirov, so sporočili iz urada predsednika republike.

Slovenski predsednik je tudi izpostavil, da mora biti temeljno vodilo mirno reševanje sporov, spoštovanje mednarodnega prava in partnerjev ter ravnanje v dobri veri, pri čemer noben akter ne sme biti žrtev teh rešitev.

Svetovalec poljskega predsednika Krzysztof Szczerski je za poljsko tiskovno agencijo PAP prav tako poudaril, da je ključnega pomena, da države Zahodnega Balkana dobijo realistično perspektivo članstva v EU in da jih ne bi smeli siliti v "tekmo brez ciljne črte".

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se na vabilo predsednika Češke republike Miloša Zemana udeležuje vrha predsednikov držav višegrajske četverice, na katerega je gostitelj poleg članic Slovaške, Češke, Poljske in Madžarske povabil tudi Slovenijo in Srbijo. pic.twitter.com/gwYUrOc9Wx — Borut Pahor (@BorutPahor) October 3, 2019

Vučić pozval EU, naj pove, ali lahko Srbija postane članica povezave

Srbski predsednik Vučić pa je v Lanyju EU pozval, naj pove, ali lahko Srbija postane članica povezave leta 2025, če bo izpolnila vse pogoje. Ob tem je Bruselj pozval k bolj dolgoročnim in resnim načrtom. "Prosimo samo za podporo. Ne zahtevamo miloščine, zahtevamo spoštovanje Srbije in znali bomo to povrniti," je še dejal Vučić in presodil, da je Srbija že izvedla pomembne gospodarske reforme, še veliko pa mora narediti na področju vladavine prava. Države višegrajske četverice je tudi pozval, naj Srbijo podprejo pri evropskih integracijah.

V okviru srečanja bodo voditelji s simbolno komemoracijo tudi zaznamovali 30. obletnico demokratičnih sprememb v srednji in vzhodni Evropi v letu 1989.

Po uradnem delu srečanja imajo voditelji držav na programu ogled posestva Lany in delovno kosilo, ki ga v čast predsednikom prireja češki predsednik Miloš Zeman.

Zeman je že v sredo pozdravil svoje goste, slovaško predsednico Zuzano Čaputovo, poljskega predsednika Andrzeja Dudo in madžarskega predsednika Janosa Aderja. Prvi dan so med drugim razpravljali o delovanju četverice v okviru EU.