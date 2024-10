Milton udaril na obalo Floride: mesta so potopljena, poročajo o žrtvah. "Za pobeg je prepozno."

Orkan Milton je malce pred 3. uro zjutraj po srednjeevropskem času udaril na obalo Floride pri južnem predmestju Sarasote Siesta Key, je poročal ameriški Nacionalni center za orkane. Milton je na obalo prišel kot orkan 3. kategorije s hitrostjo vetra malce nad 200 kilometrov na uro in se bo pomikal naprej čez Florido do Atlantskega oceana.

Tornado je prizadel območje St. Lucie, od koder poročajo o najmanj dveh mrtvih in več poškodovanih. Ekstremno deževje na območju Tampe grozi s katastrofalnimi poplavami. Več kot dva milijona domov na Floridi je brez elektrike, številna območja so poplavljena, posebno težke so razmere v Naplesu in Fort Myersu.

Cars in our hotel parking lot in Punta Gorda, FL May start floating soon. Surge still rising at 10:06 PM EST #MILTON #hurricanemilton @accuweather @theScantman pic.twitter.com/vFtiKjxMGI — Aaron Jayjack (@aaronjayjack) October 10, 2024

Evakuirali so okoli pet milijonov ljudi

Oblasti na Floridi so sporočile, da je za evakuacijo prepozno in ljudi napotile v zavetišča, kjer bodo ostali do konca neurja. Iz ogroženih območij osrednje Floride so evakuirali okrog pet milijonov ljudi. Oblasti pričakujejo okrog štiri metre visoke valove plime, močan veter, poplave in veliko gmotno škodo.

Milton je na Florido udaril dva tedna po orkanu Helene, ki se je pomikal potem naprej čez še pet ameriških zveznih držav in povzročil hude poplave in zahteval več kot 200 življenj.

Pred prihodom Miltona izbruhnilo 160 tornadov

Malce pred prihodom Miltona na obalo so na številnih območjih osrednje in južne Floride izbruhnili tornadi.

Našteli so jih okrog 160, lokalni mediji pa poročajo, da je bilo v okrožju St. Lucie na zahodni obali Floride tudi več smrtnih žrtev.

Skoraj nemudoma ob prihodu Miltona na kopno je brez elektrike ostalo več kot milijon odjemalcev, je poročala spletna stran PowerOutage.us, ki spremlja tovrstne podatke.

Kasneje je številna narasla na več kot milijon in pol. Največ izpadov elektrike je bilo v okrožju Sarasota, kjer je orkan prišel na kopno.

Sarasoto so uro in pol po prihodu Miltona zajele poplave o katerih poročajo med drugim tudi iz Tampe, Punta Gorde in mesta Venice. V Tampi je nemudoma po prihodu Miltona na kopno padlo več kot 30 centimetrov dežja, v St. Petersburgu pa več kot 40 centimetrov, poroča CNN.

Latest GRAF model still shows Tampa is in play. Please avoid focusing solely on short-term wobbles, as #Milton can still deviate either north or south of the current forecast track. Stay prepared and monitor official updates closely. #TropicalUpdatepic.twitter.com/n3qOWFgkZ2 — Florida Storm Chasers (@FLStormChasers_) October 9, 2024

Kmalu po prihodu na kopno se je Milton malce umiril na orkan 2. kategorije s hitrostjo vetra do 175 kilometrov na uro in se je pomikal naprej proti severovzhodu Floride s hitrostjo 26 kilometrov na uro.