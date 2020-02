Orban na konferenci skrajne desnice kritičen do EPP

Madžarski premier Viktor Orban se je danes v Rimu udeležil mednarodne konference skrajne desnice, na kateri so sodelovali politiki, intelektualci in akademiki. Pri tem je bil kritičen do konservativne Evropske ljudske stranke (EPP) ter se predstavil kot vodja kontrarevolucije v vrstah konservativcev, ki po Evropi išče zaveznike. Priznal je sicer, da je doslej zbral "zelo malo kandidatov," je po pisanju STA dejal Orban.

Orban je bil gost na konferenci, ki so jo organizirale konservativne institucije iz ZDA, Velike Britanije, Madžarske, Italije in Izraela. Na srečanju se je med drugim šalil na račun "statusa črne ovce" njegove stranke Fidesz v EPP, piše STA.

"Z EU imamo težave, ki izhajajo iz različnih pristopov, kako izgraditi Evropo," je poudaril. Kot je pojasnil, obstajata dva pristopa. "Prvi je graditev Evrope od dna, s sodelovanjem med narodi. Drugi koncept je graditev od vrha, s federalističnim pristopom, ki ne spoštuje suverenih držav," je nadaljeval. Po njegovih besedah sta ta dva pristopa v EU konkurenčna, ta proces pa je glavna tema pogovorov z evropskimi voditelji in institucijami, piše STA.

"Korak za korakom izgubljamo identiteto"

Bil je tudi kritičen, da EPP tvega izgubo identitete, ker s socialisti in demokrati sklepa kompromise, da bi obdržala nadzor nad evropskimi institucijami. "Korak za korakom izgubljamo identiteto. Postajamo sredinska in s tem liberalna ter levousmerjena politična družina. Ta proces poteka (...) kaj za vraga delamo," je dejal.

Zamrznili članstvo zaradi napadov na EU

EPP, v kateri so tudi slovenske SDS, NSi in SLS, je članstvo Fideszu zamrznila marca lani zaradi Orbanovih napadov na EU in njene institucije ter nespoštovanja vladavine prava, medijske svobode in pravic manjšin. Zamrznitev pomeni, da se člani Fidesza ne udeležujejo strankarskih sestankov ter nimajo glasovalnih pravic in pravice kandidirati za položaje. Zamrznitev članstva madžarski vladajoči stranki so ta teden podaljšali.

Ob robu srečanja se je Orban danes sešel z več podobno mislečimi desnimi evropskimi politiki, kot sta vodja italijanske Lige Matteo Salvini ter predsednik španske desne stranke Vox Santiago Abascal.

Salvini je bil sprva napovedan med govorniki konference, a je udeležbo tik pred zdajci odpovedal. Na srečanje ni prišla niti vodja italijanske skrajno desne stranke Bratje Italije Giorgia Meloni. Se je pa z Orbanom in organizatorji konference sešla v ponedeljek, še piše STA.