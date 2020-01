Orban in njegova stranka še naprej v suspenzu?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Evropski ljudski stranki (EPP) bodo 4. februarja odločili, kakšna bo usoda stranke Fidesz madžarskega premierja Viktorja Orbana. Odbor treh modrecev, ki so ga vzpostavili po lanski zamrznitvi članstva Fideszu, naj bi priporočil nadaljnji suspenz članstva Fideza.

Odbor, ki ga sestavljajo bivši predsednik Evropskega sveta in belgijski premier Herman Van Rompuy, bivši avstrijski kancler Wolfgang Schüssel in bivši predsednik Evropskega parlamenta Hans-Gert Pöttering se je ta teden sešel s predsednikom EPP Donaldom Tuskom. Kaj je odbor povedal Tusku, bi moralo ostati skrivnost.

Predlagali naj bi nadaljnjo zamrznitev članstva stranke

A glede na namige iz krogov v EPP, na katere se sklicuje nemški Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), so modreci prišli do salomonske rešitve. Po eni strani želijo, da bi Fidesz ostal v konservativni družini, a od Orbana pričakujejo jasen znak spremembe smeri, ki ga vodja Fidesza še ni dal. Dokler bo ostalo tako, modreci priporočajo nadaljnjo zamrznitev članstva madžarske vladajoče stranke, poroča STA.

Kazen za napade na EU in nespoštovanja vladavine prava

Konservativna evropska politična družina EPP ji je članstvo zamrznila marca lani zaradi Orbanovih napadov na EU in njene institucije ter nespoštovanja vladavine prava, medijske svobode in pravic manjšin. Zamrznitev pomeni, da se člani Fidesza ne udeležujejo strankarskih sestankov ter nimajo glasovalnih pravic in pravice kandidirati za položaje, še piše STA.

EPP je tedaj vzpostavila tudi odbor treh modrecev, ki naj bi ocenil izpolnjevanje treh pogojev EPP. To so takojšen umik plakatov in drugega oglaševalskega gradiva, uporabljenega za kampanjo lažnih novic proti tedanjemu predsedniku Evropske komisije Jean-Claudu Junckerju, da se vzdržijo takšnih napadov v prihodnje ter da se razčisti odprta pravna vprašanja glede Srednjeevropske univerze.

Orban doslej ni pokazal pretirane volje za sodelovanje

Po pisanju FAZ Orban doslej ni pokazal pretirane volje za sodelovanje z modreci. Z njimi se je doslej sešel dvakrat - po zasedanjih Evropskega sveta oktobra in decembra lani v Bruslju, a ni popustil glede Srednjeevropske univerze. Je pa novembra lani madžarska vlada odstopila od namere za vzpostavitev novih upravnih sodišč, katerih sodnike bi imenovala vlada, piše STA.

Van Rompuy naj bi zagovarjal izključitev

Po navedbah iz krogov v EPP modreci glede ocene Orbana niso enotni. Medtem ko naj bi se Schüssel zavzemal, da bi madžarsko stranko ohranili v politični družini, naj bi Van Rompuy zagovarjal njeno izključitev, Pöttering pa naj bi se odločil za sredinsko držo. Različna stališča modrecev po pisanju FAZ kažejo na razklanost v EPP in tudi njeni politični skupini v Evropskem parlamentu, kar zadeva Madžarsko, še poroča STA.