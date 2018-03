Opravili zgodovinski polet, kakršnega še ni bilo #video

Video: YouTube

Letalo, ki je vzletelo v soboto ob 18.49 po lokalnem času v avstralskem Perthu, je po dobrih 17 urah pristalo na londonskem letališču Heathrow.

Na boeingu 787-9 dreamliner letalske družbe Qantas je bilo več kot 200 potnikov in 16 članov posadke.

Nova letalska linja je s 14.498 kilometri druga najdaljša na svetu. Najdaljša je povezava med Doho in Aucklandom, na kateri leti družba Qatar Airways. Dolga je 14.529 kilometrov.

Passengers in Perth are preparing for the first non-stop flight from Australia to the UK, which will last 17 hours. ️🇦🇺🇬🇧



Look at how it compares to the original ‘kangaroo route’ ✈#5liveBreakfast pic.twitter.com/t03l9YLw6G — BBC Radio 5 live (@bbc5live) March 24, 2018

Ko je družba Qantas leta 1947 začela leteti med Avstralijo in Veliko Britanijo, je pot trajala kar štiri dni, vmes pa so morali opraviti šest postankov, in sicer v Darwinu, Singapurju, Kalkuti, Karačiju, Kairu in Tripoliju.