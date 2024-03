Okoljski aktivisti zanetili požar v bližini proizvodnje Tesle?

Kot je po navedbah nemške tiskovne agencije dpa pojasnil tiskovni predstavnik policije, je preiskavo začela pristojna kriminalistična služba, ki bo ugotovila, ali je šlo za nameren požig.

Tabloid Bild namiguje, da so požar povzročili okoljski aktivisti, ki nasprotujejo krčenju tamkajšnjega gozda za namen širjenja tovarne, vendar policija morebitne povezave protestnikov z incidentom ne komentira.

Od 80 do sto aktivistov od četrtka zaseda del gozda v bližini tovarne, s čimer izražajo nasprotovanje načrtom o širitvi podjetja. Aktivisti so si po poročanju dpa v ta namen postavili hišice na drevesih.

Breaking: Arson attack against Tesla Berlin!



The Incident:

- Early Tuesday morning, an explosion caused a fire at the substation near Tesla's Grünheide factory, crippling its operations.

- The fire resulted in power outages affecting the factory, the town of Erkner, and parts… pic.twitter.com/7ou1KogoWw