Nova nora napoved Elona Muska: je to sploh mogoče?

Medtem ko iz Tesle pričakujemo uradne novice o prenovi modela Y in predvsem prve podatke, kdaj lahko na cestah pričakujemo njihov naslednji najmanjši in najcenejši avtomobil (hipotetično z imenom model 2), je Elon Musk razkril nekaj novih napovedi glede superšportnega roadsterja. To bo druga generacija tega avtomobila, saj je bil roadster sploh prvi Teslin izdelek. Toda koncept novega roadsterja so pri Tesli pokazali že leta 2017, načrtovan začetek proizvodnje iz leta 2020 pa se bo prestavil vsaj v leto 2025.

Musk je namreč napovedal, da bodo serijsko različico roadsterja pokazali konec letošnjega leta, prvi kupci pa naj bi ga vozili že prihodnje leto. Tako vsaj napoveduje Musk.

Američan je prav tako potrdil, da bo Tesla roadsterja izdelala v sodelovanju s podjetjem Space X. Cilj naj bi bil pospešek do sto kilometrov na uro v manj kot sekundi, kar pa naj bi bil po Muskovo še "najmanj zanimiv del" novega avtomobila.

Za primerjavo, rimac nevera do "stotice" pospeši v 1,9 sekunde.