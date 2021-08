Ogrožena sumatrska tigra prebolela covid-19 #video

V živalskem vrtu v Indoneziji so sredi julija ugotovili, da tigra kažeta gripi podobne simptome. Sumatrska samca Tino in Hari sta težko dihala in zavračala hrano. Oskrbniki so ju testirali in ugotovili, da sta okužena z virusom sars-cov-2. Zdaj tigra že uspešno okrevata, danes so ju prvič po okužbi lahko videli tudi obiskovalci živalskega vrta. Sumatrski tigri so sicer zadnja preživela vrsta tigrov na otočju, ostalo jih je le še dobrih 600 in so ogroženi.