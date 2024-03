Ogromen žerjav pripravljen. Odstranjevali bodo ostanke mostu pri Baltimoru #video

Največji žerjav na vzhodni obali ZDA je bil v petek pripravljen na začetek del pri odstranjevanju ruševin mostu Francis Scott Key pri Baltimoru, v katerega je trčila tovorna ladja in ga porušila, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V nesreči je umrlo šest ljudi, gospodarske posledice pa bodo velike.

Promet skozi eno največjih pristanišč ZDA ostaja prekinjen za nedoločen čas, po zrušitvi avtocestnega mostu pa so velike težave s prometom tudi na kopnem. Odstranjevanje ovir in popravilo mostu bo uvodoma, po napovedih predsednika ZDA Joeja Bidna, kril zvezni proračun.

Zvezna vlada skupaj z žerjavom, ki lahko naenkrat dvigne tisoč ton, na kraj nesreče pošilja tudi več kot tisoč inženirjev v okviru vojaškega inženirskega korpusa.

Še vedno iščejo trupla delavcev

Dela se še ne bodo začela, saj potapljači še vedno iščejo trupla štirih delavcev, ki so v času torkove nesreče na mostu izvajali vzdrževalna dela. Doslej so našli dve trupli, takoj po nesreči pa so iz reke Potapsco potegnili dva preživela.

Uradniki vlade so povedali, da bodo najprej razrezali zvite ostanke mostu in odstranili ruševine, da lahko spet sprožijo ladijski promet. Dela bodo trajala več mesecev, promet po vodi pa bi lahko znova stekel v nekaj tednih.

Zvezna vlada je odobrila uvodnih 60 milijonov dolarjev izrednih sredstev za kompleksno čiščenje in obnovo, stroški gradnje novega mostu pa bi lahko dosegli milijardo dolarjev, poroča AFP.

Prizadeti avtomobilska in turistična panoga

Baltimore je po besedah ministra za promet Peta Buttigiega največje pristanišče v državi, v katerem se pretovarjajo vozila.

Prizadete so tudi linije za križarjenja. Družba Royal Caribbean, ena od štirih križarskih družb, ki uporabljajo baltimorski terminal, je sporočila, da je ladjo Vision of the Seas preusmerila v Norfolk v Virginiji.

Izvršni direktor Združenja za upravljanje dobavnih verig Abe Eshkenazi je za CNN povedal, da so dobavne verige v državi danes bolj odporne zaradi izkušenj in dela, opravljenega z velikimi težavami po koncu pandemije covid-19.