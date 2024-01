Na mostu trčilo več kot 40 vozil #video

Policija je sporočila, da je bilo v verižni nesreči udeleženih 23 vozil, medtem ko je bilo približno 20 dodatnih vozil udeleženih na pasu poleg.

Dva udeleženca sta utrpela hude poškodbe in so ju prepeljali v lokalno bolnišnico, enajst ljudi pa je bilo lažje poškodovanih. Oblasti so bile prisiljene za približno šest ur zapreti vse pasove na mostu. Most je dolg 6,9 kilometra.