Ognjenik na Havajih bruha lavo #video

Ognjenik Kilauea na havajskem Velikem otoku je v nedeljo ponoči ponovno oživel in začel bruhati lavo, paro, plin in pepel v ozračje. Para je nastala, ko je žareča lava prišla v jezero na vrhu ognjenika in skuhala vodo, pri čemer se je para dvignila kar devet kilometrov visoko v zrak.