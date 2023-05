Odstopila je direktorica ameriškega CDC Rochelle Walensky

S položaja odhaja 30. junija, njen naslednik pa še ni znan. 54-letna zdravnica je bila direktorica agencije nekaj več kot dve leti. V pismu predsedniku Bidnu je izrazila mešane občutke glede odločitve in ni natančno navedla, zakaj odstopa, vendar je dejala, da je država v prehodnem obdobju, saj se končujejo izredne razmere zaradi pandemije.

"Še nikoli nisem bila bolj ponosna na to, kar sem naredila v svoji poklicni karieri," je zapisala.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes razglasila konec izrednih razmer zaradi pandemije covid-9, ameriška vlada pa namerava to uradno storiti 11. maja.

CDC s sedežem v Atlanti je agencija, ki je z 12 milijardami dolarjev letnega proračuna in več kot 12 tisoč zaposlenimi zadolžena za zaščito Američanov pred nalezljivimi boleznimi in drugimi nevarnostmi za javno zdravje.

Walenskyjeva, ki je bila prej specialistka za infekcijske bolezni na Harvardu in v Splošni bolnišnici Massachusetts, ni imela izkušenj z vodenjem vladne zdravstvene agencije, ko jo je Biden imenoval na čelo CDC.

Po imenovanju je trdila, da je prejšnja vlada Donalda Trumpa CDC napolnila s političnimi nameščenci, ki da so ovirali znanstveno delo, med svojim mandatom pa večjih pretresov ni doživljala, saj je bila pandemija takrat že v zatonu.

Ustanovila je center za napovedovanje in analizo izbruhov, sprejela ukrepe za posodobitev podatkov in izboljšanje delovne sile na področju javnega zdravja. Lani je začela reorganizacijo, katere namen je bil povečati učinkovitost agencije in izboljšati njeno komunikacijo z javnostjo.

Spomladi leta 2021 je dejala, da lahko popolnoma cepljeni ljudje v številnih okoljih prenehajo nositi maske, a si je med širitvijo nove različice virusa delta premislila. Njena odločitev za skrajšanje karantene in izolacije za okužene pa je decembra 2021 povzročila nekaj zmede.

Šef kabineta Bele hiše Jeff Zients jo je pohvalil, kar je storil tudi Biden, in ji zaželel veliko uspeha pri novem delu. "Njeni ustvarjalnost, spretnost in strokovno znanje ter pogum so bili bistveni za naš učinkovit odziv in zgodovinsko okrevanje, ki je izboljšalo življenje Američanov po vsej državi," je dejal Zients.