Kitajskega zunanjega ministra Kin Ganga so po poročanju državnih medijev danes odstavili. Razloga za njegovo odstavitev niso navedli, poročali pa so, da ga bo na položaju nasledil najvišji kitajski diplomat Vang Ji. Do odstavitve Kina sicer prihaja potem, ko ga približno mesec dni ni bilo videti v javnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Najvišje kitajsko zakonodajno telo je za zunanjega ministra izglasovalo Vang Jija. Kin Gang pa je bil odstavljen s položaja," je poročala kitajska tiskovna agencija Xinhua. Pri tem pa ni navedla razloga za Qinovo odstavitev.

Qin je veljal za tesnega zaveznika kitajskega presednika Ši Džinpinga. Mnogi analitiki so njegov nedavni hiter vzpon v diplomatskih vrstah pripisali ravno njunemu odnosu. Nedavno so se sicer glede Qina pojavljala številna vprašanja, saj ga od 25. junija ni bilo v javnosti. Njegova odsotnost je sprožila ugibanja, da so ga odstavili s položaja ali pa da so proti njemu uvedli uradno preiskavo.

V preteklih tednih je njegove naloge prevzel najvišji kitajski diplomat Vang Ji, ki vodi zunanjo politiko vladajoče komunistične partije. Qin je sicer Wanga nasledil na položaju zunanjega ministra decembra lani.