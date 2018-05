Odkrili, o čem govori najstarejša pesem na svetu

Kljub temu, da Sirija trenutno velja za vojno območje, je bogata zakladnica starodavnih umetnosti in kulture. V Siriji so pred skoraj 70 leti odkrili najstarejšo pesem na svetu, zdaj pa so del pesmi pomensko razvozlali.

Sirija že zgodovinsko velja za območje z bogato glasbeno tradicijo, ki ga bogatijo ustvarjanja različnih skupin ljudi različnih veroizpovedi - vse od krščanske, judovske, muslimanske, ob novi glasbeni najdbi poroča britanski BBC.

Leta 1950 so sirski arheologi našli 29-vrstično pesem, staro 3.400 let, ki je bila shranjena v majhni knjižnici. Kljub temu, da so bile nekatere glinene tablice z zapisom polomljene, se je ena od njih ohranila v dovolj dobrem stanju, da so lahko razbrali njeno vsebino znakovnega sporočila. Raziskovalci verjamejo, da so z glineno tablico, znano pod imenom H6, našli najstarejši zapis glasbe na svetu.

Glasbeni zapis so proučevali več let

Interpretiranje zgodbe, o kateri govori najstarejša pesem, je pomenilo večletno delo. Akademski muzikologi so več let preživeli ob koščkih polomljene gline. Iskali so podobne kose in jih zlagali v smiseln vrstni red, da bi lahko razbrali pomen najstarejšega glasbenega izročila. Pozornost so namenili tudi vsebinskemu pomenu besedila in kako naj bi pesem zvenela v resnični instrumentalni in vokalni izvedbi.

Starodavne pesmi so izvedene ob spremljavi tradicionalnih instrumentov. Foto: Reuters

''Vsebina pesmi je zapisana v babilonski znakovni pisavi, kar pomeni težave pri interpretiranju vsebine. Ker poznamo pomen zgolj določenih znakov, ne moremo razbrati vse vsebine pesmi,'' je ob proučevanju najstarejše svetovne pesmi za BBC povedal Richard Dumbrill, profesor stare glasbene kulture na babilonski fakulteti v Iraku.

Glinene ploščice z glasbenim zapisom je Dumbrill proučeval že dvajset let. ''Najprej sem vzel različne odseke pesmi na glinenih koncih in jih začel zlagati kot sestavljanko, da sem dobil potek pesmi. Včasih mi ni uspelo, saj so bili nekateri glineni kosi resnično uničeni,'' je komentiral svoje delo.

H6 naj bi veljala za najstarejšo sirijsko pesem. Video: YouTube

Vsebina pesmi se dotika življenjskih dogodkov

''Kljub temu, da nam ni uspelo razbrati vsega besedila, to pripoveduje, kako je mlado dekle vse noči molilo k Nigal, boginji Lune, zaradi svoje nezmožnosti imeti otroka. Vsako noč je na določeno mesto mlado dekle simbolno prinašalo sezamovo olje in sezamova semena,'' o proučeni vsebini pesmi pove Dumbrill in doda, da konca pesmi do zdaj še niso mogli vsebinsko razbrati.

Takšne pesmi naj bi sicer Sirci že pred tisočletji pisali kot posledice svojega trenutnega počutja, ne zgolj za slavljenje bogov ter božanstev. Najstarejšo pesem naj bi sicer zapisali prebivalci Kavkaza v svojem kavkavškem jeziku, kar pa danes arheologom pomeni težavo pri prevodih.

Sirija ne predstavlja kulturnega bogastva zgolj s svojo najstarejšo svetovno pesmijo, temveč tudi s številnimi arhaičnimi instrumenti, kot so lira in lutnja, ki spadata med najbolj poznani glasbili starih kultur. Foto: Reuters

Sirska glasbena zapuščina v prihodnosti tudi v digitalnih posnetkih

Glasba Sirije ni zgolj bogato prepojena s starodavnimi izročili, temveč tudi s humanimi sporočili, ki težijo k miru in vojni spravi, prenehanju nadlegovanja žensk in pogledu na dobre reči v življenju. Marsikdo tako na vprašanje, kaj je Sirija, odgovori s kulturo in bogato umetnostjo.

''Imamo izjemno bogato kulturno dediščino, ki jo moramo spoštovati in ceniti njeno izročilo. V naših rokah je, da ga nadaljujemo in ga prepoznamo kot pomemben del svoje zgodovine,'' je povedal Ghassan Sahham, muzikolog, skladatelj in instrumentalist v Libanonu.

Sirijci si prizadevajo, da bo njihova glasbena dediščina, stara več tisoč let, v prihodnosti našla pot še v digitalnem zapisu in ji bodo lahko tako ljudje prisluhnili tudi na elektronskih napravah.

Sirija ni samo asociacija nemirov in vojne. Sirija je tudi umetnost, je glasba, želja po mirnejšem toku življenja. Foto: Reuters