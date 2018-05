Od 110 potnikov na letalu nesrečo preživeli trije

Mehika bo poslala svoje preiskovalce, ki bodo pomagali pri odkrivanju vzroka petkove nesreče letala Boeing 737, ki ga je kubanska letalska družba Cubana de Aviacion najela pri mehiškem prevozniku Global Air. Na krovu letala je bilo 110 ljudi, štiri so prepeljali v bolnišnico, kjer je ena oseba kasneje umrla. V državi velja dvodnevno žalovanje.

Vzroke nesreče še raziskujejo, vendar pa se kubanski prevoznik že dolga leta pritožuje nad ameriškimi sankcijami proti Kubi, zaradi česar ne morejo pravilno vzdrževati letal. V tem primeru to ne bi smel biti problem, saj je bilo letalo, sestavljeno leta 1979, mehiško.

Letalo na kratki poti iz Havane proti mestu Holguin na vzhodu Kube je po poročanju kubanskih medijev kmalu po vzletu zaneslo v desno in se je zrušilo na polje pri letališču, nakar je izbruhnil še požar.

Na letalu poleg mehiške posadke Kubanci in pet tujcev

Poleg šestčlanske mehiške posadke je bila večina potnikov Kubancev. Le pet naj bi bilo tujcev, pri čemer je Argentina sporočila, da sta bila dva mrtva njena državljana.

Prizorišče nesreče si je ogledal novi kubanski predsednik Miguel Diaz Canel, ki je dejal, da bo potrebno nekaj časa za identifikacijo vseh žrtev. Napovedal je oblikovanje posebne preiskovalne komisije.

Razglasili dvodnevno žalovanje

To je bila najhujša letalska nesreča na Kubi v zadnjih 30 letih, čeprav pa že tretja večja letalska nesreča od leta 2010. Lani je strmoglavilo kubansko vojaško letalo v provinci Artemisa, pri čemer je umrlo osem vojakov. V državi so razglasili dvodnevno žalovanje.

Leta 2010 je v slabem vremenu strmoglavilo letalo družbe AeroCaribbean na poti iz Santiaga do Havane, pri čemer je umrlo 61 potnikov in sedem članov posadke. Med potniki je bilo 28 tujcev.

Leta 1989 pa je na poti iz Havane proti Milanu v Italiji kmalu po vzletu v Havani strmoglavilo najeto oziroma čartersko letalo, pri čemer je umrlo 126 ljudi na krovu in več kot 20 na tleh.

