Očeta in teto z oblasti odstranila vojska. Čaka enaka usoda novo premierko?

Razvoj dogodkov bo pokazal, ali se bo Šinavatrova izognila usodi svojega očeta Taksina in tete Jingluck Šinavatra, ki ju je vojska odstavila s premierskega položaja med dvema desetletjema dolgim bojem za oblast med vplivno in bogato družino Taksin ter konservativnejšimi pripadniki vojske in podporniki tajske kraljeve družine.

Foto: Reuters