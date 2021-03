Obsežen požar na rafineriji: evakuirali 950 oseb #video

Požara, ki je v nedeljo izbruhnil na rafineriji Balongan, ki jo vodi državna naftna družba Pertamina, za zdaj še niso uspeli pogasiti, posnetki pa kažejo, da so plameni še vedno visoki, nad rafinerijo pa se dviga gost oblak dima.

V požaru je bilo huje poškodovanih najmanj pet ljudi, 15 jih je dobilo manjše opekline, okoli 950 okoliških prebivalcev je bilo evakuiranih na varno. Po poročanju lokalnih medijev pa je nekaj ljudi še pogrešanih.

Iz podjetja pa so sporočili, da so rafinerijo zaprli in da izvajajo vse potrebne ukrepe, da bi preprečili nadaljnje razlivanje. Prav tako so sporočili, da zaradi požara ni bila motena oskrba z gorivom.

Vzrok požara za zdaj še ni znan. Foto: Reuters

Vzrok požara še ni znan

Zakaj je na rafineriji zagorelo, za zdaj še ni znano. Najverjetneje pa je razlog slabo vreme, saj je v času, ko je zagorelo, močno deževalo, grmelo in se bliskalo.