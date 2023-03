Oboroženi minister: sunek vetra mu je razprl suknjič in razkril, da nosi pištolo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poljski pravosodni minister Zbigniew Ziobro je bil deležen kritik javnosti, potem ko se je pokazalo, da je oborožen. Ziobro je v ponedeljek polagal venec na slovesnosti, ko mu je sunek vetra razprl suknjič in razkril, da za pasom nosi pištolo. Minister je nošenje orožja danes zagovarjal, češ da ga potrebuje zaradi groženj s smrtjo v preteklosti.

Ziobro chodzi z klamką za spodniami? pic.twitter.com/ThM3ZryY03 — P@weł (@winatuska1) March 13, 2023

Posnetki oboroženega Ziobra s slovesnosti v osrednjem delu države so zakrožili na družbenih omrežjih, nanj pa so se vsule številne kritike.

Minister je na novinarski konferenci danes pojasnil, da ima "status žrtve" v primeru, ki je povezan z naročilom umora, zato je pred leti zaprosil za dovoljenje za orožje. Pojasnil je, da je zadeva v sodni fazi in da je oseba, ki je naročila umor, že nekaj let v preiskovalnem priporu.

Minister: Imam dovoljenje. Ukvarjam se s športnim streljanjem.

"Je eden od šefov organizirane kriminalne združbe, ki je trgovala z drogami, in je naročil umor osebe, ki zdaj govori z vami," je dejal Ziobro po poročanju poljske tiskovne agencije PAP.

Minister je ob tem pojasnil, da ima dovoljenje za nošenje pištole in da se ukvarja s športnim streljanjem že več kot 20 let. Pištolo, gre za modificiran model glock 26, je imel pri sebi zato, ker je konec tedna streljal z njo. Pojasnil je še, da je deloval na podlagi zakona in da je "ustvarjanje senzacije iz tega povsem nerazumljivo", še poroča PAP.