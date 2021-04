Objavili posnetek, kako je policist ustrelil 13-letnika #video

V Chicagu so po skoraj treh tednih od dogodka v petek objavili videoposnetek, na katerem je videti, kako je policist ustrelil in ubil 13-letnega Adama Toleda kljub temu, da je fant ubogal ukaz, naj se ustavi in odvrže pištolo.

13-letni Adam Toledo je bežal pred policisti po ulici. Policist, ki je tekel za njim, mu je ukazal, naj se ustavi in pokaže roke. Fant se je ustavil pred ograjo, se obrnil in dvignil roke, ko ga je policist ustrelil v prsi in ubil. Štiriintridesetletni policist Eric Stillman je nemudoma poklical rešilca in ustreljenemu nudil prvo pomoč, poroča STA.

Pozor, posnetek je nazoren:

Na posnetku je vidno, da ima Toledo nekaj v roki. Policija trdi, da je to bila pištola, ki so jo našli kasneje v bližini incidenta. Odvetnica družine Adeena Weiss Ortiz je dejala, da ni pomembno, kaj je imel v roki, ker je jasno razvidno, da je ubogal ukaze policista. Odvrgel je pištolo, se obrnil in dvignil roke, nakar ga je policist ustrelil, navaja STA.

Županja Chicaga Lori Lightfoot je dejala, da ne vidi nobenega dokaza, da bi osnovnošolec sedmega razreda Toledo streljal na policista.

Adam Toledo je bil 29. marca skupaj z 21-letnim Rubenom Romanom, ko sta bežala pred policisti. Roman je streljal proti njim, vendar so ga ujeli živega, Toledo pa je bežal naprej. Dogajanje je posnela telesna kamera policista Stillmana in varnostne kamere v območju.

Razburjenje zaradi policijskega nasilja se je spet razplamtelo

Objava videoposnetka s telesne kamere je znova razvnela strasti v zvezi s policijskim nasiljem in številni lokali v Chicagu so v pričakovanju nemirov zaprli svoja vrata. Toledo je eden od najmanj 256 oseb, ki so letos v ZDA končale pod streli policistov, poroča Washington Post.

Od 29. marca je bilo nekaj manjših protestnih pohodov po Chicagu, znova pa se vrstijo pozivi k policijski reformi.