Objava video posnetkov zaostrila izsiljevalsko afero

Italijanski časnik La Verita je v četrtek na svoji spletni strani objavil video posnetke, na katerih je videti dva izsiljevalca - Bojana Jovanovskega in Zorana Milevskega - ki sta sedaj že v priporu, in njuno domnevno žrtev - makedonskega poslovneža Jordana Orca Kamčeva - v času, ko naj bi jima na svojem domu v kovčku dal milijon evrov. Ta denar naj bi od njega zahtevala, da mu kazni v okviru primera Imperij ne bi izrekli ali pa bi mu jo zmanjšali. Pri tem je slišati enega od izsiljevalcev, ki mu zagotavlja svoj vpliv na posebnem tožilstvu, ki ga je takrat vodila Janeva.

Na YouTubeu je nato časnik v petek objavil osem novih posnetkov, v katerih naj bi bilo slišati tudi Janevo, ko po telefonu reče Kamčevu, naj ne skrbi in da bo vse v redu.

Janeva v petek ni zanikala, da gre na posnetku za njen glas. Vztrajala pa je, da je njena dolžnost kot tožilke, da je v stikih z osumljenci iz različnih razlogov, vendar samo v dobro preiskave. Zanikala je, da bi zlorabila položaj ali delovala nezakonito.

Na posnetkih je slišati tudi Kamčeva, kako izsiljevalca sprašuje, ali je z zadevo seznanjena tudi članica posebnega državnega tožilstva Lile Stefanova, ki je vodila njegov primer. Ob tem doda, da je preko posrednika že prej dobil ponudbo za podkupnino Stefanove v zameno za uslugo, ki pa jo je zavrnil.

Stefanova je v petek zavrnila vse navedbe in dejala, da sta avgusta lani Kamčev in še en osumljenec skušala neuspešno vplivati že v predhodni preiskavi primera Imperij. Dodala je, da je takrat o vsem obvestila Janevo in druge tožilce.

Povedala je tudi, da ji je 16. aprila letos Janeva naročila, da poda pisno poročilo o primeru Imperij in ob tem navedla, kakšne odškodnine morajo osumljenci plačati, nato pa bi jih izpustili, primer pa zaprli. Sama je takrat poudarila, da je primer v še prezgodnji fazi, da bi lahko določili poravnavo z osumljenci in da bi ga morali nadaljevati.

Generalni državni tožilec Severne Makedonije Ljubomir Joveski je v petek sporočil, da bo tako Stefanovo kot Janevo pozval, da podata izjavo glede teh navedb.

Premier Severne Makedonije Zoran Zaev je v odzivu na objavljene posnetke na Facebooku v petek zapisal, da mora preiskava ugotoviti vse podrobnosti in da "morajo vsakdo odgovarjati za svoje ravnanje". Foto: Reuters

Izsiljevalca na posnetkih - Jovanovski, ki je znan pod vzdevkom Boki 13, sodeloval pa je v več resničnostnih šovih, in podjetnik Milevski - sta sicer v priporu od 15. julija. Od takrat tožilstvo za organiziran kriminal in korupcijo preiskuje sum, da sta izsiljevala Kamčeva, ki naj bi bil najbogatejši Makedonec. Takrat je odstopila tudi Janeva, saj se je govorilo, da naj bi bil z izsiljevalcema povezan njen sin. Kasneje so ji odvzeli še telefon, a so bili z njega izbrisani vsi podatki.