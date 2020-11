Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Bosni in Hercegovini potekajo lokalne volitve. Na volišča, ki bodo odprta do 19. ure, je ob ukrepih za zajezitev okužb povabljenih 3,28 milijona volivcev.

Volivci bodo izbirali nove občinske svete in predsednike občin v 120 občinah, 22 županov in 21 mestih svetov ter člane skupščine distrikta Brčko. Volitev ne bo le v Mostarju, kjer jih bodo prvič po 12 letih pripravili 20. decembra, poroča STA. Za okoli 3300 položajev bodo izbirali med več kot 30 tisoč kandidati iz 543 političnih subjektov.

Zadrega z okuženimi volivci

Zaradi epidemije je bila okrnjena volilna kampanja, poročali so o nepravilnostih na volilnih seznamih. Ni pa še jasno, ali bodo lahko tudi volivci, ki so okuženi, oddali svoj glas, saj ni gotovo, da bodo vsi pridobili potrebna potrdila in tudi, ali bo dovolj mobilnih ekip. V državi je namreč več kot 31 tisoč aktivnih primerov okužbe, poroča STA. Zaradi spoštovanja razdalje na voliščih pa obstaja možnost, da jih bo lahko nadziralo manj opazovalcev.

Volivcem bodo na vhodu v volišča merili telesno temperaturo, obvezno je nošenje zaščitnih mask in spoštovanje razdalje.

Lokalne volitve kot uvod v velike politične spremembe?

Ob izbiri lokalnih oblasti bodo volitve pomenile tudi preizkus priljubljenosti strank pred splošnimi volitvami leta 2022. Mednarodni inštitut Ifimes iz Ljubljane meni, da bi lahko bile uvod v velike politične spremembe in zato opozarja na nevarnost volilnih prevar.

Za dve vodilni stranki, največjo bošnjaško Stranko demokratske akcije (SDA) in stranko bosanskih Srbov Zvezo neodvisnih socialdemokratov (SNSD) bodo to verjetno negotove volitve, saj jim nasproti stoji močnejša opozicija.

Preberite še: