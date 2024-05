Ob prvi obletnici smrtonosnega strelskega napada v Srbiji poteka spominski dan

V Srbiji danes, ob prvi obletnici smrtonosnega strelskega napada na osnovni šoli Vladislava Ribnikarja v Beogradu, poteka spominski dan z vrsto dogodkov. Srbski mediji so se z enominutno prekinitvijo programa točno ob uri, ko je učenec začel strelski pohod, poklonili umorjenim žrtvam, pred šolo pa se je že zjutraj začela zbirati množica ljudi.

Strelski pohod je 13-letni učenec na svoji šoli z očetovo pištolo začel ob 8.41. Ubil je devet učencev in varnostnika, še šest ljudi pa je ranil.

Streljanju na osnovni šoli je dan kasneje sledil nepovezan strelski pohod v bližini Mladenovca, ko je 20-letnik v treh vaseh v okolici ubil devet ljudi, večinoma mladih, še 12 pa jih je ranil. Mediji se bodo z minuto molka oziroma enominutno prekinitvijo programa v soboto ob 22.32 poklonili tudi žrtvam tega strelskega napada.

Pripravili so celodnevni spominski program

Multidisciplinarna ekipa za vzpostavitev spominskega centra je za danes v sodelovanju z vlado in mestom Beograd po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug sicer pripravila celodnevni spominski program, ki naj bi pomenil začetek večplastnega procesa pomnjenja.

Pred šolo so se že zjutraj začeli zbirati svojci umrlih, prijatelji in občani, ki tam polagajo cvetje, prižigajo sveče ter se vpisujejo v spominsko knjigo.

V parku Tašmajdan bo čez dan potekal tudi forum, kjer bodo državljani s predstavniki multidisciplinarne ekipe za vzpostavitev spominskega centra lahko razpravljali o vprašanjih, povezanih z vzroki in posledicami množičnih umorov.

Cilj foruma je, da ljudje odkrito spregovorijo o potrebah, ki so jih imeli po tragedijah, o tem, ali se je država na te potrebe odzvala, in tudi o tem, kako naj se majskih tragedij spominjajo v prihodnost.

Oblasti so po napadih uvedle nov izbirni predmet

Tragediji sta sprožili silovit odziv javnosti v obliki večmesečnih protestov Srbija proti nasilju, pod tem sloganom pa se je tudi združila politična opozicija oblasti srbskega predsednika Aleksandra Vučića.

Opozicija je vladi in njej naklonjenim medijem očitala, da so krivi za ustvarjanje družbenih okoliščin, ki naj bi privedle do porasta nasilja.

Oblasti so po smrtonosnih napadih uvedle nov izbirni predmet za krepitev pozitivnih vrednot, omogočile začasno nekaznovano predajo nezakonitega orožja. Napovedale so tudi, da bodo povečale število policistov, da bo v vsaki osnovni šoli ob varnostniku nenehno prisoten tudi policist, in tudi zaostritev zakonodaje v zvezi s strelnim orožjem.

Po drugi strani niso izpolnile zahtev po zamenjavi članov sveta za regulacijo elektronskih medijev. Prav tako poslancem ni uspelo izglasovati nezaupnice zoper notranjega ministra Bratislava Gašića, ki so mu očitali objektivno odgovornost za tragedijo.